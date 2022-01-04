В Борисполе поймали граждан Индии, которые хотели попасть в Украину по чужим визам

В Борисполе задержали двух граждан Индии, которые прибыли из ОАЭ. Они хотели попасть в Украину по чужим визам.

Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что целью граждан Индии был якобы туризм. В то же время пограничники установили: е-визы, предоставленные иностранцами, им не принадлежат.

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Визы напечатали на их учредительные данные, однако оформлены на других лиц. Впоследствии иностранцы признались, что е-визы помог "разработать" товарищ из Индии,

– говорится в сообщении.

При себе граждане Индии имели билеты в Сербию. Теперь мужчинам на три года запретили въезд в Украину.

Студент предлагал взятку пограничникам

Гражданин Нигерии, прилетевший в Одессу, предлагал пограничникам 300 долларов. Такую сумму мужчина готов был заплатить за то, чтобы ему разрешили въезд на территорию Украины.

Инцидент произошел 22 декабря 2021 года.

"Студент" заявил, что желает учить украинский язык в одном из вузов страны. Чтобы осуществить "мечту", мужчина был готов даже дать взятку.

В то же время, пограничники вернули "студента" обратным рейсом. Пресс-служба ГПСУ впоследствии сообщила, что этот мужчина уже второй раз за декабрь пытался попасть в Украину.

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