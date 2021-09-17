В "Борисполе" закрывают пункт массовой вакцинации

Пункт прививки от COVID-19, который работал в международном аэропорту "Борисполь" чуть больше месяца, прекращает свою работу с 18 сентября. С чем это связано, неизвестно.

Согласно официальным данным, за весь период работы в пункте массовой вакцинации получили прививки всего лишь 2 173 человека. Скорее всего, такой маленький спрос на вакцинацию связан с тем, что авиаперелетами пользуются в основном уже привитые люди.

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Вакцинироваться от COVID-19 в "Борисполе" могли только граждане Украины, лица с видом на жительство или статусом беженца.

Закрыли без объяснений

Пункт вакцинации в терминале D аэропорта начал работу 9 августа. Получить дозу препаратов компании Sinovac и Pfizer могли все желающие с 9:00 до 15:00 в порядке живой очереди.

В Минздраве и самом аэропорту о причинах закрытия пункта вакцинации ничего не рассказали.

В пресс-службе воздушной гавани отметили, что ближайший к аэропорту пункт прививки работает в Борисполе на улице Киевский шлях, 71. Дополнительную информацию о работе пункта можно получить по телефону: 0 800 60 20 19.

По состоянию на 16 сентября суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Украине вырос на 5 744 случая. Среди инфицированных 629 детей и 95 медработников. Вакцинировали против коронавируса еще 118 786 граждан. В больницы госпитализировали 1 507 пациентов с симптомами коронавируса.