В Буче водитель легковушки вылетел на встречку и спровоцировал ДТП с 5 авто: видео
Источник:фейсбук полиции Киевской области
В городе Буча под Киевом произошла массовая авария с пятью машинами. Они столкнулись в 15.00 21 декабря.
На место ДТП немедленно прибыли правоохранители. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, однако машины получили серьезные повреждения.
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Авария произошла из-за того, что водитель BMW не предоставил преимущество в движении / Фото полиции Киевской области
Хотел быть впереди всех
Авария произошла из-за того, что водитель BMW не предоставил преимущество в движении, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
Грузовик, пытаясь избежать столкновения с горе-водителем, задел еще три машины на дороге. Теперь в деталях массового происшествия будет разбираться полиция.
В Буче на дороге столкнулись сразу пять автомобилей: видео – Внимание! Присутствует нецензурная лексика
Текст публикации полиции Киевской области:
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в городе Буча. 21 декабря примерно в 15:00 в городе Буча произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.
На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 (город Буча) Бучанского районного управления полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля марки BMW не предоставил преимущество в движении, выехал на встречную полосу, и столкнулся с грузовым автомобилем. Грузовик, пытаясь избежать столкновения, задел еще три автомобиля, которые двигались по дороге.
Погибших и пострадавших нет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.