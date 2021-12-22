В Буче водитель легковушки вылетел на встречку и спровоцировал ДТП с 5 авто: видео

В городе Буча под Киевом произошла массовая авария с пятью машинами. Они столкнулись в 15.00 21 декабря.

На место ДТП немедленно прибыли правоохранители. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, однако машины получили серьезные повреждения.

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Авария произошла из-за того, что водитель BMW не предоставил преимущество в движении / Фото полиции Киевской области

Хотел быть впереди всех

Авария произошла из-за того, что водитель BMW не предоставил преимущество в движении, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Грузовик, пытаясь избежать столкновения с горе-водителем, задел еще три машины на дороге. Теперь в деталях массового происшествия будет разбираться полиция.

В Буче на дороге столкнулись сразу пять автомобилей: видео – Внимание! Присутствует нецензурная лексика

Текст публикации полиции Киевской области:

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в городе Буча. 21 декабря примерно в 15:00 в городе Буча произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.

На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 (город Буча) Бучанского районного управления полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля марки BMW не предоставил преимущество в движении, выехал на встречную полосу, и столкнулся с грузовым автомобилем. Грузовик, пытаясь избежать столкновения, задел еще три автомобиля, которые двигались по дороге.

Погибших и пострадавших нет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.