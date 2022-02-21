Будут обновлять эскалаторы: в киевском метро предупредили пассажиров о неудобствах
Источник:КГГА
Плановый очередной ремонт двух эскалаторов начнется 23 февраля на станции "Контрактовая площадь". Продолжатся работы вплоть до 16 мая.
Как отметили в метрополитене Киева, капитальный ремонт собираются провести после пробега в 150-160 тысяч километров. Для этого полностью разберут подъемные механизмы и заменят изношенные детали.
Смотрите также: Сразу 6 станций метро в Киеве будут работать в новом режиме
Коммунальщики также подчеркнули, что будут делать все для ускорения робот, чтобы пассажиры не испытывали неудобств в течение длительного времени.
Последний раз обновляли еще в 2007 году
- Эскалаторы на "Контрактовой площади", которые собираются обновлять работники метро, были установлены в 1976 году.
- Последний плановый ремонт подъемных устройств проводили 15 лет назад.
- Кроме того, чиновники также напомнили, что капитальные ремонты эскалаторов продолжаются на станциях "Олимпийская" и "Лукьяновская".
Эскалаторы останавливают несколько раз в день
По словам работников метро, только за последние 3 недели в подземке пришлось 165 раз останавливать подъемники ручкой "Стоп". Происходило это на разных станциях во избежание травмирования людей. 94 раза эскалаторы останавливали из-за попадания в их механизмы посторонних предметов. Еще 41 остановку делали сами пассажиры без необходимости.
В связи с регулярными остановками эскалаторов в метрополитене напомнили пассажирам о правилах поведения во время использования ими:
- держаться за поручень;
- не заступать за ограничительную линию;
- не сидеть на ступеньках;
- не бежать;
- держать детей за руку.