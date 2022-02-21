Будут обновлять эскалаторы: в киевском метро предупредили пассажиров о неудобствах

Плановый очередной ремонт двух эскалаторов начнется 23 февраля на станции "Контрактовая площадь". Продолжатся работы вплоть до 16 мая.

Как отметили в метрополитене Киева, капитальный ремонт собираются провести после пробега в 150-160 тысяч километров. Для этого полностью разберут подъемные механизмы и заменят изношенные детали.

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Коммунальщики также подчеркнули, что будут делать все для ускорения робот, чтобы пассажиры не испытывали неудобств в течение длительного времени.

Последний раз обновляли еще в 2007 году

Эскалаторы на "Контрактовой площади", которые собираются обновлять работники метро, ​​были установлены в 1976 году.

Последний плановый ремонт подъемных устройств проводили 15 лет назад.

Кроме того, чиновники также напомнили, что капитальные ремонты эскалаторов продолжаются на станциях "Олимпийская" и "Лукьяновская".

Эскалаторы останавливают несколько раз в день

По словам работников метро, ​​только за последние 3 недели в подземке пришлось 165 раз останавливать подъемники ручкой "Стоп". Происходило это на разных станциях во избежание травмирования людей. 94 раза эскалаторы останавливали из-за попадания в их механизмы посторонних предметов. Еще 41 остановку делали сами пассажиры без необходимости.

В связи с регулярными остановками эскалаторов в метрополитене напомнили пассажирам о правилах поведения во время использования ими: