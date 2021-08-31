Будут учиться дистанционно: в киевской школе сорвало крышу и затопило помещение

Во время непогоды, которая бушевала в Киеве 30 августа, ветер и дождь повредили 7 школ столицы. Коммунальщики успели быстро ликвидировать последствия стихии в 6 заведениях, однако одно из них нуждается в серьезной реконструкции.

По словам директора Департамента образования и науки Елены Фиданян, 1 сентября в Киеве откроются все учебные заведения. Это касается и тех, которые серьезно пострадали в результате непогоды.

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Больше всего от стихии пострадало здание 179 гимназии в Голосеевском районе.

Ветер сорвал временную крышу надстройки

Как отметила чиновница, во время непогоды произошел серьезный инцидент на этаже, который достроили.

Сильный порыв ветра сорвал временную крышу, из-за чего дождь хлынул в классы.

Сейчас коммунальщики пытаются провести оперативные ремонты, а строители вскоре начнут приводить помещения в порядок.

Впрочем, в учебном заведении вынуждены начать образовательный процесс только для начальной школы. Учащихся 5 – 11 классов переведут на дистанционное обучение. Продлится оно до тех пор, пока заведение не сможет принять школьников.

Что известно о последствиях непогоды в Киеве

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30 августа на Левом берегу шел сильный дождь, а вот на Правом долгое время шла гроза с градом и молнией. На дорогах столицы образовались реки. Частично затопило станцию метро "Героев Днепра". Кроме того, из-за попадания молнии в дерево рядом с кафе в Подольском районе случилась авария электросетей. На многих улицах столицы падали деревья.