За словами директорки Департаменту освіти та науки Олени Фіданян, 1 вересня у Києві відкриються всі заклади освіти. Це стосується й тих, які серйозно постраждали внаслідок негоди.

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Більш за все від стихії постраждала будівля 179 гімназії в Голосіївському районі.

Вітер зірвав тимчасовий дах надбудови

Як зазначила чиновниця, під час негоди стався серйозний інцидент на поверсі, який добудували.

Сильний порив вітру зірвав тимчасовий дах, через що дощ хлинув у класи.

Наразі комунальники намагаються провести оперативні ремонти, а будівельники невдовзі почнуть приводити приміщення до ладу.

Втім, у навчальному закладі вимушені почати освітній процес лише для початкової школи. Учнів 5 – 11 класів переведуть на дистанційне навчання. Триватиме воно до тих пір, як заклад не зможе прийняти школярів.

Що відомо про наслідки негоди у Києві

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30 серпня на Лівому березі падав сильний дощ, а от на Правому довгий час йшла гроза із градом і блискавкою. На дорогах столиці утворилися ріки. Частково затопило станцію метро "Героїв Дніпра". Крім того, через потрапляння блискавки у дерево поруч з кафе у Подільському районі трапилася аварія електромереж. На багатьох вулицях столиці падали дерева.