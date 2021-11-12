Бухгалтера центра детской кардиологии в Киеве подозревают в краже миллионов при закупке ИВЛ

Полицейские считают, что главный бухгалтер государственного Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава совершила преступление и перечислила частной компании на 2 миллиона гривен больше, чем было нужно. Женщине инкриминируют служебную халатность.

Полицейские утверждают, что бюджетные средства были переплачены при закупке аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательной станции для детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава. Подозреваемая якобы не учла, что средства отмечены как необходимые для ликвидации последствий COVID-19, поэтому освобождаются от НДС.

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Женщина же перечислила из государственных счетов большие суммы, чем было нужно.

В скором времени отстранят от должности

Следователи квалифицировали ошибку бухгалтера как ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

Правоохранители занимаются решением вопроса об отстранении фигурантки производства от должности.

Кроме того, прокуроры готовят ходатайство об избрании женщине меры пресечения.

Бухгалтеру медицинского учреждения сообщили о подозрении в совершении преступления. Если ее вину признают в суде, женщине грозит от 2 до 5 лет заключения.

Также полицейские проверяют на причастность к растратам средств должностных лиц медицинского центра и фирмы, которая поставляла аппараты в него.