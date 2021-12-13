На бульваре Шевченко возобновили движение после коллапса из-за провала

В Киеве возобновили движение по бульвару Шевченко в направлении улицы Крещатик. По состоянию на утро 13 декабря большинство транспорта курсирует на этом отрезке в обычном режиме.

Власти города заверили, что коммунальщики быстро провели ремонтные работы на поврежденном участке водопровода. Кроме того, за ночь они успели восстановить асфальтное покрытие, которое обрушилось из-за подмыва вечером 12 декабря.

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Пассажирам троллейбусов придется подождать

В КГГА предупредили, что автобусы в центре столицы уже ездят по привычным маршрутам. Что касается троллейбусов, то их работу в 8:41 пообещали возобновить в течение часа.

За ночь коммунальщики успели ликвидировать последствия обрушения / Фото КГГА

Фото из фильма ужасов в сердце Киева

Авария произошла напротив Бессарабского рынка. Из-за прорыва подземных коммуникаций асфальт на глазах у людей обрушился, а гигантская воронка мгновенно заполнилась водой.

Кроме того, увеличению ямы способствовали неосторожные водители, которые продолжали ехать по зоне потенциальной опасности.

В конце концов, неравнодушные граждане сами огородили разрушенный участок дороги до приезда представителей Киевводоканала.

Из-за инцидента сбился график и маршруты движения троллейбусов №5, 7, 8, 17, а также автобусов №114 и 118.

Текст публикации КГГА:

Движение по бульвару Тараса Шевченко в направлении улицы Крещатик возобновлено. Повреждение водопровода, которое произошло вечером 12 декабря на бульваре Тараса Шевченко, ликвидировано. Дорожники обновили асфальтное покрытие.

Автобусы курсируют в обычном режиме. Работу троллейбусов возобновят в течение часа.