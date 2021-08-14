Бумажный комбинат в Обухове якобы вывозил промышленный мусор в поле: отходы загребали землей

Комбинат, который производит в частности туалетную бумагу, якобы засорял поля на Киевщине промышленными отходами. Мусор загребали землей. Злоумышленники успели загрязнить 10 гектаров.

Полиция открыла уголовное производство и провела обыски на предприятии. Речь идет о "Киевском картонно-бумажном комбинате", который расположен в Обухове. Там изготавливают туалетную бумагу, салфетки, картон, а также коробки.

Интересно От искусственных шуб к сортировке мусора: как украинцы становятся экосознательными

Полиция поймала на "горячем"

В полиции сообщили, что на территории Обуховского, Белоцерковского, Броварского и других районов, с начала года начали замечать многочисленные территории с мусором.



Незаконный мусорный полигон / Фото Нацполиции

Следствие предполагает, что на картонно-бумажном комбинате решили таким образом избавляться от промышленных отходов. Злоумышленников поймали на "горячем". В Мироновке правоохранители остановили "КамАЗ", который был набит мусором.

В другом месте полиция изъяла тракторы, которые маскировали отходы землей.



Камаз, который вывозил мусор в поле / Фото Нацполиции

Обыски на комбинате

После этого правоохранители получили разрешение у судьи на обыски на комбинате. Во время следственных действий обнаружили и изъяли документацию, а также отобрали образцы промышленного мусора, который вывозился с территории комбината в различные районы Киевской области.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

Что говорят на Киевском КБК

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. В случае доказательства вины в суде, представители комбината заплатят еще и штраф.

На предприятии отвергают обвинения. На КБК считают действия правоохранительных органов недопустимыми и направленными на нарушение законных прав и интересов ЧАО "Киевский КБК" и считают такую ​​ситуацию тревожным сигналом для украинского и международного бизнеса.



Горы мусора в Киевской области / Фото Нацполиции

В КБК заверили, что все решения по обращению с отходами на комбинате находятся исключительно в правовом поле, а безопасное хранение осуществляется на специально оборудованном для этого полигоне.

Важно отметить, что комбинат является одним из основных предприятий Обухова, а его продукция – в частности туалетная бумага, известна всем жителям столицы и других городов.

На бумажном комбинате провели обыски: видео