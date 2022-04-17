Был дом, а теперь руины: как выглядят квартиры киевлян после российских обстрелов

Российские войска еще с 24 февраля не покидают столицу Украины в покое. После ракетных обстрелов в районе Виноградарь жители многоэтажки остались без жилья. О том, кому они этим "благодарят", напоминает глубокая воронка во дворе.

В здание, сильно пострадавшее от обстрела, наведался журналист 24 канала. Уже в подъезде видно, что дом побывал под вражеским огнем.

Тем временем Из-под завалов в Бородянке спасатели уже достали тела 41 погибшего

В квартирах уничтожены стены

Дверь – ободранная и поломанная. Окна – выбиты, стены – в трещинах. Однако самое страшное ждет в квартирах.

В одном из помещений нет ни одной целой вещи: пол усеян обломками и грязью. Из-за того, что менее повреждено, в гостиной остался только корпус от шкафа-купе. Двое мужчин пробуют найти хоть что-то, что можно убрать из когда-то уютного жилья.

Вместо балкона – гигантская дыра

Взрывная волна полностью снесла часть стены. Вместо нее в квартире – гигантская дыра. Владелец рассказывает: жизнь ему спасло то, что он вышел в это время в подъезд, чтобы покурить.

А вот это от того, что упало,

– показывает киевлянин на гигантскую яму посреди двора.

Квартира на первом этаже еще в худшем состоянии: ее словно вывернуло наизнанку. Мебель и вещи – разбитые на обломки – вывалились во двор. Кадры снаружи ужасают еще больше: в многоэтажке как будто кто-то оторвал стены и теперь можно заглянуть в то, что осталось от человеческих домов.

В доме нет полностью одной стены / Фото Артема Овдиенка

Смотрите видео о разрушенном оккупантами доме / Видео Артема Овдиенка: