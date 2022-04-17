У будинок, який сильно постраждав від обстрілу, навідався журналіст 24 каналу. Вже у під'їзді помітно, що будинок побував під ворожим вогнем.

Тим часом З-під завалів у Бородянці рятувальники вже дістали тіла 41 загиблого

У квартирах знищено стіни

Двері – обдерті та поламані. Вікна – вибиті, стіни – у тріщинах. Проте найстрашніше чекає у самих квартирах.

У одному з помешкань немає жодної цілої речі: підлога всіяна уламками та брудом. З того, що менш пошкоджено, у вітальні залишився лише корпус від шафи-купе. Двоє чоловіків пробують знайти бодай щось, що можна забрати з колись затишного житла.

Замість балкона – велетенська діра

Вибухова хвиля повністю знесла частину стіни. Замість неї у квартирі – велетенська діра. Власник розповідає: життя йому врятувало те, що він вийшов у цей час у під'їзд, аби покурити.

А ось це від того, що впало,

– показує киянин на велетенську яму посеред подвір'я.

Квартира на першому поверсі у ще гіршому стані: її наче вивернуло навиворіт. Меблі та речі – потрощені на уламки – вивалились надвір. Кадри знадвору жахають ще більше: у багатоповерхівці неначе хтось відірвав стіни і тепер можна зазирнути у те, що залишилось від людських домівок.

У будинку немає повністю однієї стіни / Фото Артема Овдієнка

Дивіться відео про зруйнований окупантами будинок / Відео Артема Овдієнка: