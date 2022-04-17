Рятувальники та волонтери щодня розбирають завали. За 16 квітня серед розвалин житлового будинку знайшли тіло.

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Завали розбирають з 6 квітня. З 7 зруйнованих багатоповерхових житлових будинків у центрі міста, розібрали завали вже з 5. Від початку проведення робіт вилучили тіла 41 загиблої особи,

– кажуть у ДСНС.

Також у Чернігові розбирають завали навчально-спортивного центру "Чернігів" та 9- поверхового житлового будинку. На місці працює зведений загін рятувальників.

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