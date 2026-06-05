"Был очень громкий взрыв, машину подняло в воздух": эксклюзивные детали смертельного ДТП в Киеве

В Киеве 5 июня 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz на скорости, не справившись с управлением автомобилем, въехал в подземный переход, из которого выходили люди. Машину занесло и она перевернулась.

Об этом с места происшествия рассказала ведущая 24 Канала Альбина Подгорняк. Она рассказала, что продолжаются следственные действия и пообщалась с очевидцами ДТП, которые рассказали, что машина пролетела весь пиходихний переход.

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Детали о смертельном ДТП в Киеве

По факту смертельного ДТП в столице, в котором погибли четыре человека, среди которых 12-летний парень, начато расследование. Авто изуродовано, на месте работают правоохранители.

Трое пострадавших находятся сейчас в больнице. Неизвестно о состоянии водителя, его зажало в машине, но других деталей пока нет. Ему 49 лет. Он житель Херсонской области. Известно, что он двигался по Чоколовскому бульвару, якобы выехал на полосу, машину поднесло в воздух,

– рассказала Подгорняк.

Номера с автомобиля, который вызвал ДТП, по словам ведущей 24 Канала, правоохранители сняли. машина значительно повреждена. Движение транспорта на этом участке не перекрывали, на месте работает регулировщик. Место ДТП ограждено лентами.