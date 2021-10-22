"Это конвейер трупов": крик души врача Александровской больницы поразил сеть

Украинцев поразило проницательное сообщение врача Александровской больницы Михаила Сидоренко о катастрофической ситуации с коронавирусом. В нем он поделился своей болью за несознательность некоторых граждан, которые принципиально не прививаются от смертельной болезни.

Медик откровенно рассказал, в каких муках умирают инфицированные и что приходится переживать врачам и близким жертв пандемии.

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Смерть не отпускает самых тяжелых

По словам врача, пока шанс выйти из инфекционной реанимации составляет 50/50. Что же касается тех, кого приходится интубировать или подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, то все они почти со 100% вероятностью умирают.

Эта волна уникальна, потому что вакцины уже общедоступны. Если вы попадаете в больницу сейчас, то знайте, к вам сразу с порога будет предвзятое отношение, у вас был выбор, вы сами захотели умереть,

– обратился к легкомысленным пациентам Сидоренко.

"Дельта" ускорилась

Врач сказал, что штамм коронавируса "Дельта" ведет себя так же, как и предыдущие, но вызывает необратимые изменения в организме значительно быстрее. Следовательно, говорить о перегрузке больниц скоро не придется, потому что постоянно кто-то из госпитализированных умирает.

Мужчина поделился жутким воспоминанием о том, как зимой один из пациентов 2 часа ожидал в приемном отделении, пока кто-то умрет и освободит для него место в палате. На тот момент он уже не мог дышать без кислородной поддержки.

"Сейчас эту ситуацию трудно представить, потому что кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвейер для трупов", – в отчаянии написал медик.

Черные реалии реанимаций

По данным ресурса Worldometers , Украина оказалась на 3-м месте в мире по количеству новых случаев COVID-19 и 3-м по количеству новых смертей от болезни.

Чтобы пробудить в людях сознание, врач в деталях рассказал им, как протекает коронавирусная болезнь в самых тяжелых случаях.

По его словам, больные не могут самостоятельно дышать, и на них надевают кислородную маску. Со временем из-за низкого уровня насыщения крови кислородом пациенты теряют здравый смысл и начинают срывать с себя то, что спасает им жизнь. Некоторые из них стремится бежать, но падают и ломают кости.

В таких случаях санитарки вынуждены привязывать пациентов и порой не имеют возможности в течение нескольких часов подойти к ним. Люди в страданиях пытаются привлечь к себе внимание, но из-под маски никто не слышит их стонов.

Однако, время от времени к прикованным к постели пациентам же наведываются врачи, чтобы сделать рентген и увидеть, как коронавирус разрушает легкие.

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Самые страшные – последние мгновения жизни

Подытоживая страшный рассказ, Сидоренко рассказал, как умирают безнадежные больные. Их до последнего пытаются реанимировать и ломают ребра, делая массаж сердца. Однако шанса на спасение – почти нет. После этого врачам лишь остается поместить тело в черный полиэтиленовый пакет и вывезти на старой каталке в коридор.

"Далее ваш врач выйдет из отделения, где будут стоять ваши близкие, он скажет, что вы, к сожалению, умерли. Буквально через секунду в коридоре будет стоять страшный крик. Вы не представляете, насколько это явление врезается в память, это невероятно бешеный крик. И мне вас не будет жаль, вы уже мертвы, вы ничего не чувствуете, а вот вашим близким будет трудно", – написал медик.



Течение коронавирусной болезни / Инфографика 24 канала

Единственный шанс – вакцинация

Сидоренко убежден, что сейчас вакцинация должна быть не личным выбором каждого украинца, а общественным долгом. Тем же, кто не верит в ее эффективность и упорно стоит на своем, он посоветовал подойти к любому отделению реанимации и посмотреть на трагедии, которые разворачиваются там.

Страшные кадры с коронавирусного ада

Медики Киевской больницы №4 поделились с украинцами жуткими кадрами из стен реанимации. На них видно, как отчаянно люди борются за жизнь и не могут обойтись без кислородных баллонов.

Текст публикации Михаила Сидоренко:

Шанс выйти из инфекционной реанимации живым сейчас составляет 50/50, шанс остаться живым после интубации и искусственной вентиляции легких – почти нулевой. Это не официальная статистика, это мои личные подсчеты, составленные за месяц. И знаете, что я вам скажу: эта волна уникальна, потому что вакцины уже общедоступны. Если вы попадаете в больницу сейчас, то знайте, к вам сразу с порога будет предвзятое отношение, у вас был выбор, вы сами захотели умереть. И еще чем эта волна уникальна, так это тем, что это – "Дельта", и она ведет себя так же, как и другие штаммы, но быстрее. Места в реанимации всегда для вас будут, больницу уже невозможно перегрузить. Потому что на одного пациента, который поступает, всегда найдется труп. Помню, зимой была ситуация, мужчина просидел 2 часа на приемном с баллоном кислорода, ожидая, что кто-то умрет и освободит ему место, дождался. Сейчас эту ситуацию трудно представить, потому что кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвейер для трупов. Когда вы попадете в палату, на вас натянут маску, со временем от низкой сатурации у вас поедет крыша и вы будете срывать эту маску, пытаться встать, возможно, упадете и сломаете себе какую-то кость. Тогда санитарки возьмут и порежут синюю медицинскую пеленку и привяжут ваши руки и ноги к кровати. И тогда о вас забудут, вы захотите в туалет, вы захотите воды, вы будете выдавать какое-то непонятное мычание из-под маски, но на вас не будут обращать внимания. Периодически к вам буду приходить я, поднимать вас, подкладывая холодную рентгеновскую кассету под спину, постараюсь расшифровать, что вы мне пытаетесь промычать через ту маску, но скорее всего я вас тоже не пойму. Когда вы умрете, вас еще будут пытаться откачать, сломают ребра, но шанса почти не будет. Вас упакуют в черный полиэтиленовый мешок, положат на старую потасканную каталку и вывезут в коридор. Далее ваш врач выйдет из отделения, где будут стоять ваши близкие, он скажет, что вы, к сожалению, умерли. Буквально через секунду в коридоре будет стоять страшный крик. Вы не представляете, насколько это явление врезается в память, это невероятно бешеный крик. И мне вас не будет жаль, вы уже мертвы, вы ничего не чувствуете, а вот вашим близким будет трудно.

Вакцинация – это уже далеко не выбор каждого, сейчас это все равно, что общественный долг. Не позволяет ваша упертость, не верите? Подойдите к любому отделению реанимации и постойте немного, так будут плакать ваши близкие, на них вам тоже все равно?