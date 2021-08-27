28 августа перекроют центр Киева: назвали причину и список улиц

27 августа 2021 , 18:07
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Источник:

КГГА

В центральной части Киева 28 августа остановят движение на нескольких улицах. Это сделают из-за забега “Уважаю воинов, бегу за героев Украины”.

Дороги перекроют в 9:45, а восстановить движение планируют в 14:00. Об этом сообщили в КГГА 27 августа.

Ранее В Киеве из-за ремонтных работ остановилось движение по Южному мосту: образовалась 8-километровая пробка

Какие улицы перекроют

  • Улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни).
  • Улица Большая Васильковская.
  • Улица Павла Скоропадского.
  • Улица Бассейная.
  • Улица Эспланадная.
  • Улица Саксаганского.
  • Улица Шота Руставели.
  • Улица Бассейная.
  • Улица Скороцкая.

Кроме этого, не будут пускать автомобили на территорию НСК "Олимпийский".

Что известно об этом забеге


"Уважаю воинов, бегу за героев Украины" – ежегодная акция, которая проходит с 2018 года. Ее начал отец погибшего героя войны на Донбассе Олег Дурмасенко.

Маршрут забега, который пройдет 28 августа / изображение Минветеранов

Автор: Олександр Марчак