28 августа перекроют центр Киева: назвали причину и список улиц

В центральной части Киева 28 августа остановят движение на нескольких улицах. Это сделают из-за забега “Уважаю воинов, бегу за героев Украины”.

Дороги перекроют в 9:45, а восстановить движение планируют в 14:00. Об этом сообщили в КГГА 27 августа.

Ранее В Киеве из-за ремонтных работ остановилось движение по Южному мосту: образовалась 8-километровая пробка

Какие улицы перекроют

Улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни).

Улица Большая Васильковская.

Улица Павла Скоропадского.

Улица Бассейная.

Улица Эспланадная.

Улица Саксаганского.

Улица Шота Руставели.

Улица Бассейная.

Улица Скороцкая.

Кроме этого, не будут пускать автомобили на территорию НСК "Олимпийский".

Что известно об этом забеге

"Уважаю воинов, бегу за героев Украины" – ежегодная акция, которая проходит с 2018 года. Ее начал отец погибшего героя войны на Донбассе Олег Дурмасенко.

Маршрут забега, который пройдет 28 августа / изображение Минветеранов