28 августа перекроют центр Киева: назвали причину и список улиц
27 августа 2021 , 18:07Читати новину українською
Источник:КГГА
В центральной части Киева 28 августа остановят движение на нескольких улицах. Это сделают из-за забега “Уважаю воинов, бегу за героев Украины”.
Дороги перекроют в 9:45, а восстановить движение планируют в 14:00. Об этом сообщили в КГГА 27 августа.
Ранее В Киеве из-за ремонтных работ остановилось движение по Южному мосту: образовалась 8-километровая пробка
Какие улицы перекроют
- Улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни).
- Улица Большая Васильковская.
- Улица Павла Скоропадского.
- Улица Бассейная.
- Улица Эспланадная.
- Улица Саксаганского.
- Улица Шота Руставели.
- Улица Бассейная.
- Улица Скороцкая.
Кроме этого, не будут пускать автомобили на территорию НСК "Олимпийский".
Что известно об этом забеге
"Уважаю воинов, бегу за героев Украины" – ежегодная акция, которая проходит с 2018 года. Ее начал отец погибшего героя войны на Донбассе Олег Дурмасенко.
Маршрут забега, который пройдет 28 августа / изображение Минветеранов