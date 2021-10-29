В центре Киева 3 пассажиров крайне жестко избили таксиста за просьбу надеть маску

Возмутительный инцидент произошел утром 29 октября на Майдане Независимости. Водитель службы такси подобрал трех пассажиров, которые сели в машину без обязательных средств индивидуальной защиты.

26-летний мужчина сделал клиентам замечание и попросил их надеть маску. Вместо того, чтобы выполнить вполне законное требование водителя, злоумышленники набросились на него.

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Неадекватные пассажиры нанесли таксисту очень серьезные повреждения.

Полицейские пообещали заехать позже

По словам потерпевшего, инцидент произошел около 6 утра неподалеку от памятника "Глобус" в центре Киева.

После озвученного им просьбу один из мужчин начал душить таксиста, но ему удалось вырваться из машины.

Уже на улице компания повалила мужчину и крайне жестко избили ногами. Ни один из свидетелей происшествия не остановился и не помог пострадавшему.

После нападения пассажиры угрожали водителю расправой, если он не отвезет их в Бровары бесплатно. Ему пришлось это сделать.

Вернувшись в Киев, таксист обратился к медикам. У него диагностировали перелом верхней челюсти и сотрясение мозга. Скорее всего, мужчине понадобится операция.

Кроме того, водитель обратился к полицейским, но они лишь пообещали приехать к нему в больницу вечером.

Фото и видео с избитым сотрудником такси можно посмотреть по ссылке (осторожно, не для слабонервных)