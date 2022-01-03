В центре Киева автомобиль перевернулся прямо во время движения: видео "гонки"

В Киеве случился жуткий инцидент на Набережном шоссе. Там перевернулся автомобиль Honda, который, вероятно, двигался на немалой скорости.

Это произошло 3 января. Кадрами с места аварии поделились очевидцы. На место ДТП оперативно прибыли правоохранители. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Авто чудом не задело другие машины

Перед 18:00 в телеграм-канале "Киев Оперативный" показали видео, на котором видно перевернутый автомобиль посреди дороги. Другим машинам пришлось его объезжать. Из-за этого на Набережном шоссе образовались пробки в сторону Подола.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором зафиксирован сам момент опрокидывания. Судя по кадрам, авто на скорости пыталось перестроиться из одной крайней полосы в другую. Через считанные секунды водитель потерял управление и машина перевернулась. К счастью, автомобиль не задел другие машины на дороге, которых рядом было много.

Жуткий момент опрокидывания авто: видео с телеграма "Киев Оперативный"

Что говорят в сети

Один из пользователей сети написал, что "за рулем была малолетняя, которая всех обгоняла и подрезала". Он утверждал, что эту девушку вытащили из машины и на вид с ней все было в порядке.

В ответ ему возразили – мол, водителем был взрослый парень, но вместе с ним якобы ехала пассажирка.

Кроме этого, люди также пишут, что это же авто уже не впервые гоняет по Киеву и чуть не врезалось в них накануне.