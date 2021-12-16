В центре Киева благодаря провалу асфальта обнаружили остатки исторических домов

Очередной коммунальный коллапс произошел в одном из дворов Киева днем 16 декабря. На улице Малой Житомирской, 16/3 образовался большой провал асфальта.

Вместо привычных для всех киевлян фонтанов из горячей или холодной воды, из-под провала показались части исторического здания. Историки говорят, что находка может быть очень интересной и важной.

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Под землей, как выяснилось, находились подвалы усадьбы, построенной в начале XIX века.

Завал может повредить другой исторический дом

Яма, образовавшаяся в результате провала асфальта, оказалась огромной. В ней вполне мог бы поместиться легковой автомобиль.

В пропасть рухнули куски асфальта, грунта и бетонные вазоны с цветами, которые служили антипарковыми средствами.

Пока яму загородили специальной лентой.

Причины провала асфальта и грунта в центре Киева неизвестны. Ни эксперты, ни представители КГГА пока не прокомментировали неожиданную находку.

В соцсетях пользователи отмечают, что появление такого провала может причинить вред историческому дому, во дворе которого он образовался.

По словам эксперта Киевского научно-методического центра по охране памятников Елены Мокроусовой, в результате провала обнаружили подвалы, или так называемые "дровники", которые строили под землей для более эффективного использования территории. Она также отметила, что у КГГА нет профильных специалистов для осмотра подвалов. Кроме того, инспекция не должна приезжать без официального обращения.