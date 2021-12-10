В центре Киева масштабно пылали склады с косметикой

Серьезный пожар произошел в Соломенском районе Киева днем 10 декабря. Спасатели почти час пытались локализовать возгорание складов, где хранили косметику.

Инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала на улице Льва Толстого около 14:00. Очевидцы увидели столб дыма и пламя, вырывающееся из окон здания.

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Практически всем людям, работавшим внутри, удалось впору покинуть помещение. Лишь шестерым понадобилась помощь спасателей.

Пылала площадь в 200 квадратных метров

Спасатели тушили пожар свыше часа / Фото ГСЧС

Масштабный пожар произошел в большом помещении на улице Льва Толстого, 67, где расположены

Как выяснили прибывшие на место происшествия пожарные, возгорание произошло на втором этаже здания.

Оказавшихся в огненной ловушке людей вытащили с помощью автолестницы.

После этого спасатели начали тушить пожар. По состоянию на 14:56 пожар был локализован.

Помещение выгорело достаточно серьезно / Фото ГСЧС Киева

На месте происшествия работали медики скорой, 25 пожарных и 6 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет.

Из-за чего произошел пожар, пока неизвестно. Причины возгорания будут устанавливаться правоохранителями. По предварительным данным, эпицентр пожара произошел в помещении, где установлен отопительный котел.

Смотрите видео с места пожара на улице Льва Толстого в Киеве:

Похожий пожар, случившийся недавно

4 декабря в Киеве по улице Героев Днепра на территории рынка "Оболонь" произошел довольно масштабный пожар. Тогда горело также 200 квадратных метров, но не складов, а торговых павильонов.

Почти час ушел у спасателей, что локализовать огонь и не дать ему распространяться дальше. В результате пожара никто не пострадал.