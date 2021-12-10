Інцидент стався неподалік від залізничного вокзалу на вулиці Льва Толстого близько 14:00. Очевидці побачили стовп диму та полум'я, яке виривається з вікон будівлі.

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Майже всім людям, які працювали всередині, вдалося вчасно покинути приміщення. Лише шістьом знадобилася допомога рятувальників.

Палало на площі 200 квадратних метрів
пожежа на складі з косметикою у Києві
Рятувальники гасили пожежу понад годину / Фото ДСНС

  • Масштабна пожежа сталася у великому приміщенні на вулиці Льва Толстого, 67, де розташовані
  • Як з'ясували вогнеборці, які прибули на місце події, загоряння трапилося на другому поверсі будівлі.
  • Людей, які опинилися у вогняній пастці, витягли зсередини за допомогою автодрабини.
  • Після цього рятувальники почали гасити пожежу. Станом на 14:56 пожежу було локалізовано.

пожежа на складі з косметикою у Києві
Приміщення вигоріло достатньо серйозно / Фото ДСНС Києва

На місці події працювали медики швидкої, 25 вогнеборців та 6 одиниць техніки. Інформації про постраждалих наразі немає.

Через що саме сталася пожежа, поки що невідомо. Причини загоряння встановлюватимуть правоохоронці. За попередніми даними, епіцентр пожежі стався у приміщенні, де встановлений опалювальний котел.

Дивіться відео з місця пожежі на вулиці Льва Толстого у Києві:

Схожа пожежа, яка трапилася нещодавно

4 грудня у Києві на вулиці Героїв Дніпра на території ринку "Оболонь" сталася досить масштабна пожежа. Тоді горіло також 200 квадратних метрів, але не складів, а торгівельних павільйонів.

Майже година пішла у рятувальників на те, що локалізувати вогонь та не дати йому розповсюджуватись далі. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.