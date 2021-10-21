В центре Киева в масштабном ДТП столкнулись водители-иностранцы

Серьезная авария случилась ночью 21 октября на Крещатике в Киеве. Водитель Toyota Rav 4 нагло нарушил правила дорожного движения и на немалой скорости врезался в Prius.

За рулем Rav 4 находился гражданин Китая, а Prius управлял турок. В результате аварии травмировались двое пассажиров легковушки.

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Столкновение было довольно жестким – обоим автомобилям оторвало колеса.

Хотел повернуть через полосу



Пассажиры Prius травмировались в результате аварии / Фото dtp.kiev.ua

Как выяснили патрульные, оба водителя ехали по Крещатику в направлении Бессарабской площади.

Rav 4 двигался во второй полосе, а Prius – в третьей.

Гражданин Китая неожиданно решил развернуться на перекрестке, из-за чего и произошло столкновение.



Столкновение было очень мощным / Фото dtp.kiev.ua

На месте происшествия работали медики скорой. Они оказывали помощь пассажирам Prius. Какие именно травмы получили пострадавшие, неизвестно.

По факту совершения ДТП, в котором пострадали люди, следователи должны открыть уголовное производство. Окончательная его квалификация зависит от заключения медиков о степени тяжести повреждений пассажиров Prius.