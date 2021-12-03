В центре Киева мужчина порезал прохожего ножницами

Инцидент произошел возле станции метро "Майдан Незалежности" в самом центре Киева. 33-летний житель Киевщины воткнул ножницы прохожему и скрылся с места происшествия.

Полицейские узнали о преступлении от очевидцев, после чего на место происшествия выехали следователи и патрульные. Помощь пострадавшему оказывали врачи скорой, которые решили госпитализировать мужчину.

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Правоохранители допросили свидетелей и установили предполагаемую личность нарушителя.

Ранее судимый за кражу

Патрульные задержали злоумышленника вскоре после того, как он совершил правонарушение. Им оказался 33-летний житель Киевской области, который ранее имел судимость за кражу.

Следователи выяснили, что между задержанным и потерпевшим произошел конфликт. Во время спора злоумышленник схватил ножницы и ударил ими мужчину в грудь.

Полицейские квалифицировали инцидент как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Если следователи и прокуроры смогут доказать вину фигуранта производства в суде, его могут посадить в тюрьму на 8 лет.