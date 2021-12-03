Поліцейські дізналися про злочин від очевидців, після чого на місце події виїхали слідчі та патрульні. Допомогу потерпілому надавали лікарі швидкої, які вирішили госпіталізувати чоловіка.

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Правоохоронці допитали свідків та встановили ймовірну особу порушника.

Раніше судимий за крадіжку

Патрульні затримали зловмисника невдовзі після того, як він вчинив правопорушення. Ним виявився 33-річний житель Київської області, який раніше мав судимість за крадіжку.

Слідчі з'ясували, що між затриманим та потерпілим стався конфлікт. Під час суперечки зловмисник схопився за ножиці та вдарив ними чоловіка у груди.

Поліцейські кваліфікували інцидент як умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо слідчі та прокурори зможуть довести провину фігуранта провадження в суді, його можуть посадити у тюрму на 8 років.