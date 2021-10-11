В центре Киева на неделю запретили движение из-за показа военной техники: схема перекрытия

На Михайловской площади и Владимирском проезде в Киеве начался показ современных образцов вооружения и военной техники сил безопасности и обороны. Из-за этого правоохранители и местные власти ограничили движение автомобилей в этих местах.

Как отметили в КГГА, перекрытие начало действовать с 21:00 11 октября. Возобновят проезд в 24:00 17 октября.

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Поэтому автовладельцев просят заранее продумывать маршруты.

Пробки в центре усилятся

В патрульной полиции Киева отметили, что движение перекрыли на Владимирском проезде от Малой Житомирской до Михайловской улицы.

Сам показ военной техники начнется только 13 октября и продлится 4 дня. Заранее ограничивают проезд для того, чтобы выставочные образцы добрались к месту проведения мероприятия.

В результате перекрытия движения одной из важных для проезда в столице улиц пробки в центре Киева в часы пик могут стать очень сильными. Как отмечают жители столицы, утром и вечером даже перекрытия одной улицы могут остановить движение по всей центральной части города. Впрочем, терпеть неудобства киевлянам придется не очень долго, поскольку с 14 октября в Украине закончится рабочая неделя.



Движение ограничат на Владимирском проезде и Большой Житомирской улице / Схема КГГА