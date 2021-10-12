В центре Киева неизвестные повредили мини-скульптуру Архистратига Михаила

Злоумышленники отломали меч архангела Михаила, который считается патроном Киева. Поврежденную мини-скульптуру, установленную в парке Владимирская горка, увидели 12 октября.

Установили памятник только 8 октября. Простоял он целым всего лишь несколько суток. Кто именно совершил акт вандализма, неизвестно.

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Смогут ли восстановить скульптуру без полной ее переработки, пока неизвестно.

Должен был стать частью инклюзивного туристического маршрута



Кто именно повредил мини-скульптуру, неизвестно / Фото "Типичный Киев"

Как отметили в сообществе "Типичный Киев" в телеграме, неизвестные отломали меч от скульптуры Архистратига Михаила 12 октября.

Памятник должен был стать продолжением туристического маршрута по Киеву для людей с ограниченными физическими возможностями.

Скульптура архангела Михаила украшала небольшой фонтан, на котором на украинском и английском шрифтом Брайля описывали его внешний вид.



Так выглядел фонтан до вандализма / Фото КГГА

Кроме того, на памятнике установили QR-код. Если отсканировать его, туристы могут попасть на сайт Управления туризма и ознакомиться с полной информацией о фонтане в текстовом, звуковом и видеоформате жестовой речью.