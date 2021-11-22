В центре Киева вспыхнул пожар в новостройке: людей пришлось эвакуировать

В Киеве на проспекте Победы, 67 А утром 22 ноября вспыхнул серьезный пожар в 16-этажной новостройке. Там загорелись электрощитовые с 5 по 15 этаж.

Вызов спасателям поступил в 11:03. Они немедленно прибыли на место и начали эвакуацию жителей жилого комплекса "Нивки-Парк".

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Люди застряли в ловушке

Для ликвидации пожара привлекли 35 пожарных и 11 единиц техники. Огонь тушили порошковыми огнетушителями.

Из дома эвакуировали 37 человек, среди которых один ребенок. Ситуация осложнилась тем, что пятеро жителей во время пожара застряли в лифте.

К счастью, спасатели предотвратили трагедию, и все обошлось без жертв и пострадавших.

В конце концов в 12: 07 пожар полностью ликвидировали.

В "Нивки-Парк" вспыхнул пожар на 11 этажах / Фото "Сегодня"

На проспекте Победы вспыхнул пожар в новостройке: видео

Из жилого комплекса на Святошино эвакуировали людей из-за пожара: видео

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Текст публикации ГСЧС:

22 ноября в 11:03 в Святошинском районе по проспекту Победы, 67 а в шестнадцатиэтажном жилом доме произошло возгорание электрощитовых с 5 по 15 этажи. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Проводится тушение пожара и эвакуация жильцов. Подразделениями ГСЧС из лифтовой кабины высвобождено 5 человек.

На тушение пожара было привлечено 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве. В 12: 07 минут пожар ликвидирован.