В центре Киева за нарушение парковки эвакуировали элитный Ferrari

Очень дорогую Ferrari Portofino отвез на штрафплощадку эвакуатор из самого центра Киева. Владелец оставил в запрещенной для парковки зоне родстер со швейцарской регистрацией.

Как написал заместитель мэра Киева Константин Усов, инспекторы по парковке не делают исключений и не смотрят на стоимость машины нарушителя или на его статус. Чтобы в очередной раз продемонстрировать это, чиновник выложил соответствующую фотографию в своем телеграме.

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Отныне владельцу суперкара придется платить штраф, прежде чем сесть за руль своего железного друга.

Ferrari – швейцарская, эвакуатор – украинский



Владелец оставил Ferrari в запрещенном для парковки месте / Фото КГГА

Элитную машину инспекторы по парковке увидели вечером 7 декабря на площади Льва Толстого.

Судя по фотографиям, владелец оставил свою Ferrari Portofino со швейцарскими номерами прямо на правой полосе дороги в месте, где такая парковка запрещена.

"Євробляху" погрузили на эвакуатор и отвезли на штрафплощадку. Владельцу машины придется уплатить немалый штраф, чтобы вернуть себе машину.

В комментариях к сообщению Усова пользователи поспорили, кто владеет суперкаром. Одни утверждают, что Ferrari принадлежит украинцу, который просто не растаможил машину. Другие же говорят об иностранце, что нарушает украинские правила дорожного движения.

Ferrari Portofino с этими номерными знаками уже неоднократно видели в Киеве, поэтому аргумент о нерастаможенной бляхе может быть вполне верным.

Штрафуют все больше

Согласно официальным данным, в Киеве из месяца в месяц растет количество выписанных штрафов за нарушение правил парковки. Так, в ноябре автовладельцы уплатили в бюджет места рекордные 5,752 миллиона гривен. Всего за ноябрь инспекторы по парковке составили 19 406 постановлений относительно оставленных не по правилам машин.