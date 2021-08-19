В центре Киева женщина украла дорогую пижаму из элитного бутика и избила продавщицу: видео

Клиентка одного из магазинов в Печерском районе Киева украла недешевую пижаму. Когда это заметила продавщица, женщина начала убегать.

Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки, 4. Согласно данным Google maps, по этому адресу расположен только один магазин, где продают пижамы – Secret shop.

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Очевидцы утверждают, момент кражи увидела работница бутика, которая попросила злоумышленницу спокойно вернуть вещь на место.

Избила продавщицу и сбежала

Преступление клиентка заведения совершили в 19:30. После того, как к женщине обратилась продавщица, и начала бежать в сторону ТРЦ Gulliver.

Некоторое время работница магазина пыталась догнать злоумышленницу, однако так ее побила.

Женщине удалось сбежать с пижамой за 4 тысячи гривен.

На месте происшествия работали полицейские. Они пытаются установить личность подозреваемой и задержать ее.

По факту преступления открыли уголовное производство. Если злоумышленницу признают виновной в суде, ей грозит от 850 до 1700 гривен штрафа или от 80 до 240 часов общественных работ. Кроме того, Уголовный кодекс предусматривает еще вероятность осуждения к 2 годам исправительных работ и к 6 месяцам ареста, а также к 3 годам лишения свободы.

Смотрите видео с участием женщины, которая украла пижаму из киевского магазина: