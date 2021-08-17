В Чернобыле самая крупная птица заповедника купается в пруду-охладителе реактора: фото
Источник:Чернобыльский заповедник
В Чернобыле заметили Орлана-белохвоста, который купался в пруду-охладителе реактора. Это самая большая птица в заповеднике.
Размах крыльев взрослой особи достигает 2,5 метра. Интересное фото удалось сделать Сергею Домашевскому.
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Орлан охотится на рыбу в пруду
Орлан-белохвост – один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии. В пруду он охотится на рыбу.
Чтобы рыбу съесть, надо в воду лезть. Это касается и самой большой птицы Чернобыльского заповедника – орлана-белохвоста, в меню которой едва ли не основное место занимает всякая живность, связанная с водоемами – рыба и водно-болотные птицы,
– говорится в заметке под фото.
Перед тем, как пообедать, орлану часто надо хорошо искупаться, иногда так, что потом трудно взлететь на воздух, пишут экологи.
Орланы-белохвосты, которые живут в Чернобыле: фото Сергея Домашевского
Что известно об Орланах-белохвостах, которые живут в Чернобыле
- Гнездуется Орлан в старых участках леса возле крупных водоемов – озер, рек. На заповедной территории проживает не менее 15 пар орланов. Местная популяция – осевшая.
- Зимой количество орланов увеличивается – они прилетают из Беларуси, Прибалтики, Скандинавии и России. В заповеднике зимует до 55 птиц. В это время основа поживы орланов – погибшие животные или остатки животных, добытых волками.
- В гнездовой период питаются рыбой, птицами и небольшими животными. Даже в летний период на пруду-охладителе ЧАЭС можно наблюдать до 15 орланов, среди которых большая часть – не половозрелые птицы. Гнездовая популяция стабильная и имеет тенденцию к увеличению.