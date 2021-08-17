В Чернобыле самая крупная птица заповедника купается в пруду-охладителе реактора: фото

В Чернобыле заметили Орлана-белохвоста, который купался в пруду-охладителе реактора. Это самая большая птица в заповеднике.

Размах крыльев взрослой особи достигает 2,5 метра. Интересное фото удалось сделать Сергею Домашевскому.

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Орлан охотится на рыбу в пруду

Орлан-белохвост – один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии. В пруду он охотится на рыбу.

Чтобы рыбу съесть, надо в воду лезть. Это касается и самой большой птицы Чернобыльского заповедника – орлана-белохвоста, в меню которой едва ли не основное место занимает всякая живность, связанная с водоемами – рыба и водно-болотные птицы,

– говорится в заметке под фото.

Перед тем, как пообедать, орлану часто надо хорошо искупаться, иногда так, что потом трудно взлететь на воздух, пишут экологи.

Орланы-белохвосты, которые живут в Чернобыле: фото Сергея Домашевского

Что известно об Орланах-белохвостах, которые живут в Чернобыле