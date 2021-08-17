Розмах крил дорослої особини сягає 2,5 метри. Цікаве фото вдалось зробити Сергію Домашевському.

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Орлан полює на рибу у ставку

Орлан-білохвіст є одним із найбільших представників хижих птахів Євразії. У ставку він полює на рибу.

Щоб рибу з’їсти, треба у воду лізти. Це стосується і найбільшого птаха Чорнобильського заповідника – орлана-білохвоста, в меню якого чи не основне місце посідає всяка живність, пов’язана з водоймами – риба та водно-болотні птахи,

– йдеться у дописі під фото.

Перед тим, як пообідати, орлану часто треба добре викупатись, інколи так, що потім важко злетіти в повітря, пишуть екологи.

Орлани-білохвости, які живуть у Чорнобилі: фото Сергія Домашевського

Що відомо про Орланів-білохвостів, які живуть у Чорнобилі