Розмах крил дорослої особини сягає 2,5 метри. Цікаве фото вдалось зробити Сергію Домашевському.
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Орлан полює на рибу у ставку
Орлан-білохвіст є одним із найбільших представників хижих птахів Євразії. У ставку він полює на рибу.
Щоб рибу з’їсти, треба у воду лізти. Це стосується і найбільшого птаха Чорнобильського заповідника – орлана-білохвоста, в меню якого чи не основне місце посідає всяка живність, пов’язана з водоймами – риба та водно-болотні птахи,
– йдеться у дописі під фото.
Перед тим, як пообідати, орлану часто треба добре викупатись, інколи так, що потім важко злетіти в повітря, пишуть екологи.
Орлани-білохвости, які живуть у Чорнобилі: фото Сергія Домашевського
Що відомо про Орланів-білохвостів, які живуть у Чорнобилі
- Гніздується Орлан в старих ділянках лісу біля великих водойм – озер, річок. На заповідній території мешкає щонайменше 15 пар орланів. Місцева популяція – осіла.
- Взимку кількість орланів збільшується – вони прилітають з Білорусі, Прибалтики, Скандинавії та Росії. У Заповіднику зимує до 55 птахів. У цей час основа поживи орланів – загиблі тварини або залишки тварин, здобутих вовками.
- У гніздовий період харчуються рибою, птахами та невеликими тваринами. Навіть в літній період на ставку-охолоджувачі ЧАЕС можна спостерігати до 15 орланів, серед яких більша частина – не статевозрілі птахи. Гніздова популяція є стабільною і має тенденцію до збільшення.