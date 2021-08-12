Відновлювальні роботи розпочнуться вже у 2021 році. Про це повідомила операційна директорка проєктного офісу Ілона Шнейдер під час презентації проєкту реновації.

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За її словами, спочатку планується розробка проєкту реновації будівель. Натомість вже у 2022 році в Зоні відчуження проводитимуться будівельні та ремонтні роботи.

Що таке реновація? Процес оновлення, реконструкції пошкоджених історичних містобудівних споруд, фасадів та інтер'єрів старих будівель.

У Міністерстві захисту навколишнього середовища планують відновити колись популярне кафе "Прип'ять". Візитівкою закладу були вітражі, оновлення яких зазначено в проєкті. Крім цього, після ремонту на даху 16-поверхівки обладнають оглядовий майданчик.

Також у багатоповерховому будинку буде розміщено музей. Його облаштують у квартирі лейтенанта Володимира Правика, який керував першою пожежною бригадою, що прибула на Чорнобильську атомну електростанцію після аварії.

У відомстві поставили завдання – підготувати і проєкт реновації КПП "Дитятки", через який туристи в'їжджають до Зони відчуження. Будівельні роботи заплановані на 2022 рік.

Скільки грошей виділили на відновлення об'єктів у Прип'яті

На реновацію туристичних об'єктів у Чорнобильській зоні відчуження виділили 30 мільйонів гривень. Роботи з відновлення кафе, автостанції та багатоповерхівки повинні завершити у 2022 році.

Водночас вже є план з відновлення низки відомих об'єктів у 2022 році. Серед них:

радіолокаційна станція "Дуга";

басейн Лазурний;

готель "Полісся".

До фінансування робіт з відновлення деяких місць у Прип'яті долучаться й інвестори. Про це заявила радниця міністра екології та керівниця проєкту Лала Тарапакіна.