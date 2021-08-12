Восстановительные работы начнутся уже в 2021 году. Об этом сообщила операционный директор проектного офиса Илона Шнейдер во время презентации проекта реновации.

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По ее словам, изначально планируется разработка проекта реновации зданий. При этом уже в 2022 году в зоне отчуждения будут проводиться строительные и ремонтные работы.

Что такое реновация?

Процесс обновления, реконструкции поврежденных исторических градостроительных сооружений, фасадов и интерьеров старых зданий.

В Минзащите планируют восстановить некогда популярное кафе "Припять". Визитной карточкой заведения были витражи, обновление которых указано в проекте. Кроме этого, после ремонта на крыше 16-этажки оборудуют смотровую площадку.

Также в многоэтажном доме будет размещен музей. Его обустроят в квартире лейтенанта Владимира Правика, который руководил первой пожарной бригадой, прибывшей на Чернобыльскую атомную электростанцию после аварии.

В ведомстве поставили задачу – подготовить и проект реновации КПП "Дитятки", через который туристы въезжают в Зону отчуждения. Строительные работы запланированы на 2022 год.

Сколько денег выделили на восстановление объектов в Припяти

На реновацию туристических объектов в Чернобыльской зоне отчуждения выделили 30 миллионов гривен. Работы по восстановлению кафе, автостанции и многоэтажки должны завершить в 2022 году.

В то же время уже есть план по восстановлению ряда известных объектов в 2022 году. Среди них:

радиолокационная станция "Дуга";

бассейн Лазурный;

отель "Полесье".

К финансированию работ по восстановлению некоторых мест в Припяти присоединятся и инвесторы. Об этом заявила советник министра экологии и руководитель проекта Лала Тарапакина.

Обратите внимание! Укрзализныця в июле 2021 года пустила в Чернобыль тестовый поезд. Им в зону отчуждения будут возить отработанное ядерное топливо с Ровненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.