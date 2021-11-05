В Чернобыльской зоне впервые с момента аварии можно арендовать помещение
Источник:Фонд государственного имущества Украины
Фонд госимущества выставил на торги по аренде помещение в Чернобыльской зоне. Это произошло впервые за 35 лет, то есть с момента аварии на Чернобыльской АЭС.
Таким образом, ФГИУ надеется привлечь сюда частные инвестиции. Торги по аренде должны пройти уже 19 ноября.
К слову Зона возрождения, а не отчуждения: бизнесу предлагают арендовать недвижимость в Чернобыле
Помещение для аренды
Первым стало нежилое помещение административно-бытового корпуса КВ "Вектор", расположенного на центральной улице города Чернобыля.
Победитель торгов получит в пользование недвижимость площадью 82 квадратных метра. Стартовая цена аренды перед торгами – 4,2 тысяч гривен в месяц. Лот доступен по ссылке.
Помещение для оренды в Чернобыле / Фото Фонд госимущества
У нового арендатора нет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость,
– отметили в Фонде госимущества.
Помещение в Чернобыле сдают в аренду / Фото Фонд госимущества
Публикация Фонда госимущества:
Открываем Чернобыльскую зону отчуждения для привлечения частных инвестиций – первый объект аренды уже выставлен на аукцион!
Торги по аренде помещения административно-бытового корпуса КВ "Вектор" со стартовой ценой 4,2 тысяч гривен в месяц должны состояться 19 ноября. Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 квадратных метра на центральной улице Чернобыля.
У нового арендатора нет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость.