В Чернобыльской зоне впервые с момента аварии можно арендовать помещение

5 ноября 2021 , 05:01
Читати новину українською

Источник:

Фонд государственного имущества Украины

Фонд госимущества выставил на торги по аренде помещение в Чернобыльской зоне. Это произошло впервые за 35 лет, то есть с момента аварии на Чернобыльской АЭС.

Таким образом, ФГИУ надеется привлечь сюда частные инвестиции. Торги по аренде должны пройти уже 19 ноября.

К слову Зона возрождения, а не отчуждения: бизнесу предлагают арендовать недвижимость в Чернобыле

Помещение для аренды

Первым стало нежилое помещение административно-бытового корпуса КВ "Вектор", расположенного на центральной улице города Чернобыля.

Победитель торгов получит в пользование недвижимость площадью 82 квадратных метра. Стартовая цена аренды перед торгами – 4,2 тысяч гривен в месяц. Лот доступен по ссылке.


Помещение для оренды в Чернобыле / Фото Фонд госимущества

У нового арендатора нет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость,
– отметили в Фонде госимущества.


Помещение в Чернобыле сдают в аренду / Фото Фонд госимущества

Публикация Фонда госимущества:

Открываем Чернобыльскую зону отчуждения для привлечения частных инвестиций – первый объект аренды уже выставлен на аукцион!

Торги по аренде помещения административно-бытового корпуса КВ "Вектор" со стартовой ценой 4,2 тысяч гривен в месяц должны состояться 19 ноября. Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 квадратных метра на центральной улице Чернобыля.

У нового арендатора нет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость.

Автор: Василь Денисюк