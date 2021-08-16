Чиновники Печерской РГА украли полмиллиона на закупке школьной мебели

В Киеве чиновники Управления образования Печерской РГА подозреваются в том, что закупили мебель для школ по завышенной цене. Из бюджета украдено почти полмиллиона гривен.

Тендер на закупку был проведен без соблюдения надлежащих требований. Сейчас правоохранители проводят обыски в администрации и в помещениях фигурантов дела.

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Заплатили за мебель почти миллион: половина украдена

Согласно материалам следствия, должностные лица Управления образования и инновационного развития Печерской РГА заключили договор с предприятием по поставке школьной мебели в количестве 1470 штук на общую сумму 940 800 гривен. При этом установлено, что стоимость завышена более чем в два раза.

Согласно заключению экспертизы, сумма ущерба, нанесенного местному бюджету, составляет более 450 тысяч гривен.



Обыски в Печерской РГА / коллаж Киевской городской прокуратуры

Ранее на сайте 24 канала сообщалось, что в Киеве правоохранители обнаружили коррупцию при строительстве Подольского моста. Следственные действия продолжаются В КГГА, коммунальных предприятиях и у подрядчиков.