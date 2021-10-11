Чудом остановил авто перед смертью: в Броварах водителю стало плохо за рулем – видео с места

В городе Бровары под Киевом у водителя легковушки схватило сердце во время движения. Мужчина чудом успел остановить машину и избежать аварии. Впрочем, сам он умер уже на обочине дороги. Кадры с места трагедии появились в сети вечером 10 октября.

Судя по геолокации на видео, трагедия произошла возле парка Победы. Медики до последнего пытались спасти мужчину, но им это не удалось.

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Медики пытались спасти водителя, но не смогли / Скриншот видео

Сел за руль после операции

Водителю Hyundai стало плохо прямо за рулем.

Выяснилось, что мужчине только недавно сделали операцию на сердце по установке стента.

Почувствовав, что с ним что-то не так, водитель остановил авто, вышел на улицу и упал.



На месте трагедии также находилась жена водителя / Скриншот видео

Чуда не произошло

Рядом с мужчиной оказались неравнодушные прохожие, которые немедленно вызвали скорую. Врачи пытались реанимировать больного, но он все-таки умер. Также на месте трагедии была жена водителя.

Смерть таксиста за рулем: похожий случай

В Харькове водитель такси умер во время движения, только забрав пассажира. Мужчине внезапно стало плохо и неуправляемое авто врезалось в стену. Клиент вызвал на место скорую помощь, но бригаде оставалось только констатировать смерть таксиста.

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