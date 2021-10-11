Чудом остановил авто перед смертью: в Броварах водителю стало плохо за рулем – видео с места
Источник:телеграм-канал dtp.kiev.ua
В городе Бровары под Киевом у водителя легковушки схватило сердце во время движения. Мужчина чудом успел остановить машину и избежать аварии. Впрочем, сам он умер уже на обочине дороги. Кадры с места трагедии появились в сети вечером 10 октября.
Судя по геолокации на видео, трагедия произошла возле парка Победы. Медики до последнего пытались спасти мужчину, но им это не удалось.
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Медики пытались спасти водителя, но не смогли / Скриншот видео
Сел за руль после операции
- Водителю Hyundai стало плохо прямо за рулем.
- Выяснилось, что мужчине только недавно сделали операцию на сердце по установке стента.
- Почувствовав, что с ним что-то не так, водитель остановил авто, вышел на улицу и упал.
На месте трагедии также находилась жена водителя / Скриншот видео
Чуда не произошло
Рядом с мужчиной оказались неравнодушные прохожие, которые немедленно вызвали скорую. Врачи пытались реанимировать больного, но он все-таки умер. Также на месте трагедии была жена водителя.
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В Броварах водителю стало плохо за рулем, он умер: видео – Внимание! Кадры 18+