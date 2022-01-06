На Дарнице подросток пытался убить бездомного: фото подозреваемого

В Дарницком районе столицы задержали несовершеннолетнего парня, который попытался убить бездомного. О кровавом инциденте стало известно 6 января.

Выяснилось, что покушение подросток совершил во время внезапного конфликта. Он ударил 47-летнего мужчину ножом в шею. К счастью, тот выжил.

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Парень, подозреваемый в умышленном покушении на убийство / Фото полиции Киева

Скорую вызвали друзья парня

Вызов в полицию поступил от медиков скорой помощи.

Врачи приехали на место разборок после звонка друзей нападающего.

Пострадавшего немедленно госпитализировали в больницу с проникающим колото-резаным ранением шеи.

В конце концов, подозреваемый сам признался, что ударил бездомного ножом.

Бездомного ранили в лесопарковой зоне на улице Бориспольской.

Лесопарковая зона на Дарнице, где произошло покушение / Фото полиции Киева

Вспышка ярости будет стоить 15 лет за решеткой

Оперативники изъяли на месте покушения нож, которым нанесли ранение бездомному. Также полицейские установили личность задержанного 17-летнего подростка. Им оказался киевлянин, ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей.

За совершенное юноше грозит до 15 лет лишения свободы. По факту покушения на умышленное убийство уже открыли уголовное производство. Вскоре фигуранту дела должны объявить о подозрении и взять под стражу.