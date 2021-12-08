На Дарнице вооруженные владельцы МАФов напали на коммунальщиков, которые демонтировали киоски

Возле железнодорожного вокзала "Дарница" в Киеве агрессивные владельцы незаконных киосков напали на коммунальщиков, которые приехали их демонтировать. Конфликт между ними вспыхнул 8 декабря.

Злоумышленники имели при себе холодное оружие и нагло набросились на людей, которые выполняли свою работу. Кроме того, они начали портить их имущество.

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"Война" посреди дня

Снести 12 незаконных торговых точек представители Киевблагоустройства должны были на улицах Бориспольской, Приколейной и Пасхалина. Собственно, на последней коммунальщики и натолкнулись на большое сопротивление. Там им порезали колеса спецтехники и применили силу, угрожая оружием.

Недавно рядом убрали стихийный рынок и обустроили сквер. Сегодня демонтировали МАФы, грузовики, из которых осуществлялась продажа, и другие незаконные объекты для торговли. Несмотря на сопротивление, город продолжит освобождать улицы от незаконной торговли,

– рассказал об инциденте директор департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

Против закона пошли не все

Чиновник уточнил, что некоторые владельцы торговых точек, которые не имели разрешительных документов, мирно убрали свои палатки самостоятельно. Их заранее предупредили о такой необходимости.

Что же касательно демонтажа, то Ткаченко подчеркнул, что их работа неблагодарная, но вполне законная. Они вынуждены практически голыми руками бороться с недобросовестными представителями бизнеса.

"Специалисты действуют исключительно в рамках закона, виновные в нападении должны понести уголовную ответственность. Кроме незаконного размещения и засорения территории вокруг, в некоторых точках осуществлялась продажа алкоголя на разлив", – уточнил он.

Чтобы снести незаконные киоски, пришлось задействовать четыре манипулятора, тягачи-платформы и кран. Работы не прекращались с самого утра.

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