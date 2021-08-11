Как изменился Киев за годы независимости Украины: подборка интересных фото

В этом году Украина отмечает 30 годовщину Независимости. Мы собрали интересные фотографии столицы нашего государства – Киева, который за эти годы стал совсем другим городом.

За последние 30 лет Киев стал настоящим европейским мегаполисом. Это современный город со своими проблемами, но у украинской столицы есть непревзойденный шарм, которого нет ни у одного другого города на Земле. Посмотрим, как она изменилась.

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Площадь Независимости

Главную площадь страны в начале независимости (с 1991 года) "подавлял" огромный истукан – памятник Ленину. Именно с его демонтажа началась перестройка Майдана.



Демонтаж памятника Октябрьской революции. Сентябрь 1991 года / Фото Елены Насыровой

На этом месте сейчас стоит триумфальная колонна – "Монумент Независимости", который построили в 2000 – 2001 году во время реконструкции Майдана.



Монумент независимости / Фото Pedro J Pacheco

До этого это была обычная площадь с множеством фонтанов.



Таким был Майдан в Киеве в последние годы СССР / Фото "Мой Киев"

В 2002 году построили ТЦ "Глобус", который стал одним из первых торговых центров в столице. Торжественное открытие состоялось во время празднования дня города. В торговом центре разместились 70 магазинов, несколько кафе и даже McDonald's.



Площадь Независимости сегодня / Фото wikimedia

"Олимпийский"

Центральный стадион столицы и главную арену страны построили в 1923 году. Через два года сооружению исполнится один век – то есть, 100 лет.



Таким раньше был Олимпийский стадион в Киеве / Фото retroua

Спортивный комплекс пережил несколько реконструкций. Последняя завершилась в 2011 году, которую сделали к Евро-2012.



Современный спорткомплекс "Олимпийский" / Фото Wikimedia

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"Дворец Спорта"

А вот на месте "Гулливера" ранее была конечная остановка трамвая. Он ходил туда до 2005 года, а затем линию демонтировали. Сейчас даже непривычно видеть трамвайные пути на фотографии.



Так выглядело место, где стоит "Гулливер" / Фото retroua

Новый торговый центр построили довольно быстро. А на том месте, где раньше были трамвайные пути, сейчас располагается парковочная зона.



"Гулливер" и район рядом сейчас / Фото "Мой Киев"

"Героев Днепра"

Не узнать и площадь возле метро "Героев Днепра". Сначала там была открытая площадка, где располагалось много магазинчиков и уличный рынок.



Площадь на "Героев Днепра" до реконструкции / Фото "Мой Киев"

Однако, все изменилось в 2016 году, когда было объявлено о строительстве очередного торгового центра.



Теперь площадь на Героев Днепра выглядит так / Фото "Наш Киев"

Его строительство не обсуждал только ленивый. Кто-то угрожал, что на станции упадет потолок, а кто-то наоборот – поддерживал инициативу.

Гостиный двор

Есть в Киеве и места, которые выглядят даже хуже, чем 30 лет назад. К ним, к сожалению, относится Гостиный двор.

Его возвели только в 1809 году и с тех пор он пережил немало бед. До 2012 года в Дворе вели торговлю и даже проводили торговые ярмарки. А после появился проект реконструкции, который до сих пор не реализовали.



Гостиный двор до 2013 года / Фото "Мой Киев"

Так дом выглядит сейчас. В 2013 году в здании произошел пожар, после этого его так и не восстановили.



Гостиный двор после пожара / Фото пресс-службы КГГА

Контрактовая площадь

Сама Контрактовая площадь, где и располагается Гостиный двор, изменилась к лучшему. Совсем недавно, в 2014 году, территорию возле метро заставили различными МАФами.



МАФы на Контрактовой / Фото "Наш Киев"

Их убрали, и теперь вид площади изменился и намного лучше.



Современный вид Контрактовой площади в Киеве / Фото delo.ua

ЦУМ

Центральный универмаг на Крещатике открыли еще в 1936 году. В 80-х годах здание реконструировали и в таком виде оно стояло до 2012 года – тогда решили его обновить. Впрочем, дело затянулось и ЦУМ открыли в 2016 году.



Киевский ЦУМ до реконструкции и сейчас / Фото "Вгороде" и Сomplexv

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Вид на Левый берег

Пока люди заняты своими будничными заботами, город растет. В частности, очень изменился Левый берег. Сегодня и 30 лет назад – это 2 совершенно разных места. На Современном Левобережье зелень заменили многоэтажки. Правда, прекрасный вид на Днепр все же остался.



Вид на Левый берег 30 лет назад / Фото LifezPortal



Современный Левый Берег Киева / Фото livejournal

30 лет назад Украина получила независимость. С тех пор Киев действительно изменился и стал намного лучше. Не сравнить с тем, что было при советской власти. Украинская столица сегодня – по-настоящему современный европейский город. Мы очень его любим и гордимся.