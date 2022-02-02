Депутат Киевсовета за 430 миллионов купил завод "Электронмаш", – СМИ

Закрытый в 2021 году завод "Электронмаш" продали на аукционе компании "Украинский имидж". Источники Forbes связывают ее с депутатом Киевсовета от "Европейской солидарности" Игорем Баленко.

Сам депутат покупку "Электронмаша" решительно отрицает, и говорит, что не имеет никакого отношения к победителю торгов. Однако источники на рынке недвижимости связывают "украинский имидж" именно с Баленко.

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Компания-победитель аукциона предложила за полуразрушенный завод 430 миллионов гривен, что в 6,5 раза больше стартовой цены от Фонда госимущества.

Главный актив – 4 гектара земли

27 января "Электронмаш" ушел с молотка во второй раз. 12 ноября 2021 общий комплекс завода продали за 970 миллионов, однако победители не заключили договор вовремя, поэтому торги признали несостоявшимися.

Площадь закрытого предприятия превышает 100 тысяч квадратных метров. В состав объекта входит 37 единиц недвижимого имущества, 3 земельных участка, а также 7 объектов, переданных в аренду.

Крупнейшим активом "Электронмаша", по словам экспертов, является 14 гектаров земли по киевской окружной дороге.

Что известно о компании, купившей "Электронмаш"

Согласно открытым данным, "Украинский имидж" был основан в 2006 году в Киеве. Компания занимается деятельностью в сфере права, а владеет ею Виолетта Глинянчук. Вместе с мужем Валерием Глинянчуком она владеет компанией "Укренергобудресурси", которая торгует недвижимостью на площадке ProZorro.Продажи.

Отвечать на запросы Forbes по покупке "Электронмаша" предприниматель отказалась, впрочем, источники говорят, что за приобретением стоит Игорь Баленко. Депутат Киевсовета известен тем, что является основателем ритейлерской группы "Фуршет", собственником торговых центров "Променада Парк" и "Променада Центр", а также шести отелей в Запорожье, в Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Каменец-Подольском, Трускавце и в Киеве.