Сам депутат купівлю "Електронмашу" рішуче заперечує, та каже, що не має жодного відношення до переможця торгів. Однак джерела на ринку нерухомості пов'язують "Український імідж" саме з Баленком.

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Компанія-переможець аукціону запропонувала за напівзруйнований завод 430 мільйонів гривень, що у 6,5 раза більше за стартову ціну від Фонду держмайна.

Головний актив – 14 гектарів землі

27 січня "Електронмаш" пішов з молотка вдруге. 12 листопада 2021 загальний комплекс заводу продали за 970 мільйонів, однак переможці не уклали договір вчасно, тому торги визнали такими, що не відбулися.

Площа закритого підприємства перевищує 100 тисяч квадратних метрів. До складу об'єкта входить 37 одиниць нерухомого майна, 3 земельні ділянки, а також 7 об'єктів, переданих в оренду.

Найбільшим активом "Електронмашу", за словами експертів, є 14 гектарів землі за Київською окружною дорогою.

Що відомо про компанію, яка купила "Електронмаш"

Згідно з відкритими даними, "Український імідж" було засновано у 2006 році у Києві. Компанія займається діяльністю у сфері права, а володіє нею Віолетта Глинянчук. Разом з чоловіком Валерієм Глинянчуком вона володіє компанією "Укренергобудресурси", що торгує нерухомістю на майданчику ProZorro.Продажі.

Відповідати на запити Forbes щодо купівлі "Електронмашу" підприємиця відмовилася, втім, джерела кажуть, що за придбанням стоїть Ігор Баленко. Депутат Київради відомий тим, що є засновником ритейлерської групи "Фуршет", власником торгових центрів "Променада Парк" та "Променада Центр", а також шести готелів у Запоріжжі, на Хмельниччині та Житомирщині, а також у Камʼянці-Подільському, Трускавці та Києві.