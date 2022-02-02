За словами першого заступника керівника Київської місцевої прокуратури №5 Антона Єфімова, перевищення норм забруднення виявили під час замірів у кількох місцях. Значну концентрацію ртуті виявили у ґрунті біля території заводу.

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Домішки в атмосферному повітрі у деяких місцях перевищують норму у майже 150 разів.

Забруднено все у радіусі 300 метрів

Як з'ясували експерти, під час аналізу ґрунту поблизу від заводу фахівці з'ясували, що забруднення перевищує норму у 35 разів.

Що ж стосується повітря, то на деяких ділянках спеціалісти зафіксували перевищення у 145 разів.



Йдеться як про територію заводу "Радикал", а також ділянки у радіусі 300 метрів від неї. Там і торговий центр, і станція метро, і ряд нових житлових забудов також підпадають під це забруднення,

– підкреслив працівник прокуратури.

Звинувачують заступника Кличка

Поліцейські Києва повідомили про підозру заступнику мера Петру Пантелєєву у знехтуванні екологічною катастрофою. Правоохоронці вважають, що посадовець нібито ухилявся від ліквідації забруднення території ртуттю впродовж 2014 – 2021 років, втім у КМДА всі звинувачення відкидають.

У мерії стверджують, що шкідливі відходи на заводі "Радикал" накопичилися виключно через недбальство власників. При цьому у КМДА наголосили, що підприємство ніколи не перебувало у муніципальній власності, а міська влада забезпечила вивезення понад 300 тонн шкідливих матеріалів звідти. Крім того, у листопаді 2021 за ініціативи міста розпочалася реалізація проєкту для безпечної утилізації небезпечних відходів на території.