В детском лагере "Артек" в Киеве умер 12-летний мальчик

В Пуще-Водице в лагере "Артек" умер 12-летний Павел. Накануне ребенок жаловался, что плохо себя чувствует. В комнату вызвали врача, но он лишь осмотрел мальчика. О точной причине смерти еще не сообщают.

Подросток умер 12 сентября около 12 часов. Мальчик приехал отдыхать в "Артек" из Кропивницкого.

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Врач пришел поздно

Примерно в 9 часов утра мальчик пожаловался на плохое самочувствие. К ребенку пришел врач и осмотрел его. После он оставил мальчика одного.

Примерно в 12 часов врач вернулся проведать пострадавшего, но он не дышал. Медик пытался спасти подростка, но ему не удалось.

В СМИ также говорят, что ребенок жил вместе с отцом. Он воспитывал мальчика сам. У семьи были финансовые проблемы, однако мужчина пытался дать ребенку все необходимое.

Что еще известно о трагедии

Правоохранители подтвердили факт смерти школьника. Дело возбудили по статье об умышленном убийстве, однако с отметкой "Естественная смерть", сообщает "Сегодня".

Поскольку пока еще нет результатов экспертизы, мы не можем окончательно квалифицировать это событие,

– заметили в полиции.

Другие подробности там пока не раскрывают. По данным СМИ, мальчика воспитывает отец, имеющий инвалидность. Также ресурс сообщает, что мальчик умер до приезда скорой.

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Смерть ребенка в Днепре

В Днепре 10 сентября умер годовалый мальчик. Ребенка убила собственная мать, которая решила совершить самоубийство вместе с малышом. Она ввела ребенку сильное лекарство. К тому же женщина работала фармацевтом.

Мальчика и мать на днях нашла без сознания бабушка. На место приехали медики и забрали пострадавших в больницу. Ребенок умер в больнице сразу. За жизнь матери сейчас борются медики.