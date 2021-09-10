Бабушка мальчика заявила, что ребенок получил травмы после падения. В то же время местные СМИ писали, что на него могли напасть бездомные животные. Впрочем, характер ран свидетельствовал о другом.

Читайте также "Он в отключке": появилась запись разговора "скорой" с бабушкой умершего Андрюши из Черкасс

Что показала судебно-медицинская экспертиза

Впрочем, по словам журналиста Романа Сущенко, врачи не просто предполагали, а утверждали о вмешательстве в жизнь ребенка нелюдей. На теле мальчика обнаружили гематомы и синяки неживотного происхождения, а также следы от окурков.

Так вот, наши источники в следственных органах подтверждают, что выводы судебно-медицинской экспертизы констатируют причину смерти: она не имеет никакой связи с действием животного происхождения,

– подчеркнул журналист.

Отметим, что мальчик попал в больницу с пролежнями и тяжелой черепно-мозговой травмой. Более того, у него были оторваны губы и часть полового органа. Ранее в полиции сообщили, что он умер именно от травмы головы и кровоизлияния.

Из-за этических соображений Сущенко не сообщал подробностей о результатах вскрытия. Он пояснил, что не может раскрыть тайну следствия. Впрочем, заверил, что информация, которой он владеет, почти на 100% свидетельствует о смерти в результате преступных и грубых действий человека.

Обратите внимание! Приемная бабушка умершего ребенка вроде бы является фигуранткой нескольких дел. Местные жители утверждают, что она длительное время избегала ответственности. Женщину взяли под стражу.

Отрывок из сообщения Романа Сущенко в Фейсбуке:

Информация о трагедии с 7-летним Андреем. Имею инсайд относительно причин гибели в Черкассах мальчика 2014 года рождения, который попал в больницу в тяжелом состоянии и был в терминальной коме и умер 5 сентября. Ребенок с 27 августа находился в искусственной коме. Как писал ранее, несмотря на сообщения местных СМИ о нападении животных (вероятно, бездомных собак), характер ран на теле мальчика позволил врачам не только предположить, но и утверждать о вмешательстве в жизнь ребенка нелюдей. Об этом свидетельствовали следы от окурков на теле, гематомы и синяки неживотного происхождения.

Так вот, наши источники в следственных органах подтверждают, что выводы судебно-медицинской экспертизы констатируют причину смерти – она не имеет никакой связи с действием животного происхождения. Из этических соображений не буду вдаваться в подробности результатов вскрытия. Так же, не могу раскрыть тайну следствия. Вместе с тем, имеющаяся информация почти стопроцентно свидетельствует о смерти вследствие преступных, грубых действий человека (скорее, нелюдей). Надеюсь, что правоохранительные органы Черкасской области/города завершат беспристрастное и объективное расследование и передадут дело в суд, а суд примет справедливое решение и накажет виновных в гибели Андрюши.