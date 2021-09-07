Мальчик оказался в детской больнице Черкасс 24 августа. Карету "скорой" вызвала его бабушка. Она заявила медикам, что ребенок упал с кучи кирпичей во дворе.

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Женщина утверждает, что после несчастного случая якобы самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку. А к врачам решила обратиться, когда увидела ребенка в постели без сознания. Как она объяснила, с момента падения тогда прошло уже несколько дней.

Обратите внимание! Характер травм указывает на то, что ребенка могли пытать родные. У Андрюши диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ссадины, гематомы. У него были оторваны губы и часть полового органа.

Прокуратура анализирует разговор бабушки со скорой

7 сентября в Черкасской областной прокуратуре обнародовали запись разговора Виктории Лясовой (бабушки умершего мальчика) с врачом "скорой". Женщина сообщила, что ее внуку плохо. Мол, у него черепно-мозговая травма, он уже третий день не ест и периодически теряет сознание. Когда бабушку спросили, как она поняла, что у ребенка черепно-мозговая травма, та ответила: "у него синяк на голове".

Правоохранители обнародовали запись разговора Лясовой со "скорой": видео

Руководитель Черкасской областной прокуратуры Александр Воронин обратил внимание на то, что разговор Лясовой с медиком "состоялся в странном стиле". По его словам, интонация женщины вызывает у следствия ряд вопросов. Правоохранители будут выяснять, когда именно был сделан этот звонок и не находился ли умерший мальчик в коме уже тогда.

Накануне бабушке Андрюше объявили о подозрении. Поскольку она уже имела ранее проблемы с законом, суд взял ее под стражу на 2 месяца. Позже на такой же срок арестовали ее мужа.

Обратите внимание! Ранее полиция Черкасской области назвала предварительную причину смерти 7-летнего мальчика. Гибель повлекли травмы головы и кровоизлияние.