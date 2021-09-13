Підліток помер 12 вересня близько 12 годині. Хлопчик приїхав відпочивати до "Артеку" з Кропивницького.

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Лікар прийшов запізно

Приблизно о 9 годині ранку хлопчик поскаржився на погане самопочуття. До дитини прийшов лікар і оглянув її. Опісля він залишив хлопчика самого.

Приблизно о 12 годині лікар повернувся провідати потерпілого, але він не дихав. Медик намагався врятувати підлітка, але йому не вдалося.

У ЗМІ також кажуть, що дитина жила разом із батьком. Він виховував хлопчика сам. У сім'ї були фінансові проблеми, проте чоловік намагався дати дитині все необхідне.

Що ще відомо про трагедію

Правоохоронці підтвердили факт смерті школяра. Справу порушили за статтею про умисне вбивство, однак з познакою "природна смерть", повідомляє "Сьогодні".

"Оскільки наразі ще немає результатів експертизи, ми не можемо остаточно кваліфікувати цю подію,

– зауважили в поліції,

Інші подробиці там поки не розкривають. За даними ЗМІ, хлопчика виховує батько, який має інвалідність. Також ресурс повідомляє, що хлопчик помер до приїзду швидкої.

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Смерть дитини в Дніпрі

У Дніпрі 10 вересня помер 1-річний хлопчик. Дитину вбила власна матір, яка вирішила вчинити самогубство разом з малюком. Вона ввела дитині сильні ліки. До того ж жінка працювала фармацевтом.

Хлопчика і матір напередодні знайшла непритомними бабуся. На місце приїхали медики і забрали постраждалих до лікарні. Дитина померла в лікарні одразу. За життя матері зараз борються медики.