Полицейские разоблачили экс-директора строительной компании, который присвоил средства, предназначавшиеся для возведения многоэтажного дома в центре Киева.

Злоумышленник завладел деньгами вкладчиков в сумме почти два миллиона гривен. В то же время жилищный комплекс остается до сих пор не построенным в течение восьми лет.

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Правоохранители установили, что чиновник в 2012 – 2013 годах завладел средствами граждан-инвесторов. Потерпевшие выплачивали деньги, которые должны были идти на строительство многоквартирного дома в центре Киева,

– сообщили в полиции.

Фигурант уверял покупателей квартир в надежности и своевременном вводе дома в эксплуатацию, однако компания так и не начала строительство. Средства, которые граждане передавали экс-директору компании по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались.

Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли:

боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию;

компьютерную технику с информацией, указывающей на противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В то же время продолжаются следственные действия.

Фигуранту уже сообщили о подозрении по трем статьям.

Директор стройкомпании присвоил деньги инвесторов на ЖК в центре Киева / Фото Нацполиции