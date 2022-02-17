Для киевлян разработали краткие инструкции, как действовать в случае чрезвычайной ситуации

В Киеве создали краткие инструкции для людей о том, как поступать после сигнала системы оповещения. Листовки будут рассылать жильцам.

Об этом 17 февраля рассказал заместитель главы Киевской государственной администрации Петр Пантелеев. Он попросил людей сохранять спокойствие.

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Бесперебойное энергоснабжение

Пантелеев заверил, что город действует по четкому плану. В частности, в координации с "Укрэнерго" городская власть обеспечила дополнительное производство электрической энергии на тепловых электроцентралях.

Он отметил, что в декабре 2021 года и январе 2022 года постоянно работали 3 – 4 блока. Это дало возможность спродуцировать 700 миллионов киловатт-часов. Благодаря этому Киев будет иметь бесперебойное энергоснабжение прежде всего для медицинских и социальных учреждений.

Система оповещения

По словам Пентелеева, сейчас объекты критической инфраструктуры готовятся работать в условиях чрезвычайной ситуации. Их обеспечивают гарантированной бесперебойной связью, если исчезнет связь и интернет.

"Вчера мы успешно протестировали систему, которая даст возможность надежной координации даже в чрезвычайных условиях. Совершенствуем систему оповещения, которая охватывает как отдельно персонал городских служб, так и население", – сказал Пентелеев.

Пентелеев заверил, что за прошедшие 7 лет спасатели проверили более 11 тысяч подвалов. Сейчас город имеет 4,5 тысячи пригодных укрытий.