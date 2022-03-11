Для обеспечения необходимыми товарами: сеть "ЭКО Маркет" нуждается в водителях в Киеве

11 марта 2022 , 16:32
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Источник:

прессслужба "ЭКО Маркета"

Украинская сеть супермаркетов "ЭКО Маркет" срочно ищет водителей для постоянной работы.

В компании объяснили, что в это сложное время в целях бесперебойного обеспечения населения товарами первой необходимости сеть срочно ищет водителей для постоянной работы на транспорте предприятия.

Необходимо доставлять все необходимые продукты питания в маркеты сети в Киеве.

Компания гарантирует официальное трудоустройство и своевременную выплату заработной платы.

Обращаться можно по телефонам: 063 33 44 332 и 067 76 67 751.

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Автор: Марта Пономаренко