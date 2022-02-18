До получения зарплаты: судья апелляционного суда купила в Киеве квартиру за почти 5 миллионов

Элитным жильем обзавелась 14 февраля служитель Фемиды Светлана Музычко. Сотрудница Киевского апелляционного суда купила квартиру в столице площадью 76,2 квадратных метра.

Информацию о приобретении недвижимости судья выложила в форме изменений в электронную декларацию. Согласно документу, Музычко отдала за жилье 4 миллиона 686 тысяч 300 гривен.

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Один квадратный метр квартиры обошелся судье в 61 500 гривен, что значительно превышает среднюю стоимость "квадрата" в Киеве.

Вложила почти два ежегодных дохода

Декларацию о доходах за 2021 год Музычко еще не предоставила, однако в своем отчете за 2020 год судья указала 1,78 миллиона дохода зарплаты и еще 712 тысяч алиментов.

За месяц до покупки жилья судья получила 174 тысячи гривен зарплаты, однако приобретение произошло еще до того, как женщина получила деньги за работу в феврале.

Вскоре после оформления договора Музычко получила от государства 184 тысячи гривен зарплаты.

Где именно находится квартира судьи, неизвестно. Продавцом выступило акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "ДТС – Капитал". От имени этого АО действовало ООО "Сириус Инвест Групп".

Что известно о состоянии судьи Музычко

По состоянию на конец 2020 года судья Киевского апелляционного суда владела домом в селе Счастливое Бориспольского района площадью 170 квадратных метров, а также земельным участком в 11 соток. Кроме того, в собственности Музычко есть квартира во Львове и дом во Львовской области. Ездит судья на Toyota Rav 4 2016 года выпуска.