Догхантер Святогор пригрозил зоозащитникам расправой: активист показал доказательство

Известный своей жестокостью догхантер Алексей Святогор начал открыто угрожать физической расправой зоозащитникам. Он пообещал мстить тем, кто ходит на различные акции. Мужчина предупредил, что могут порезать ножом людей, неравнодушных к четвероногим.

Общественный активист и бывший председатель Государственной экологической инспекции Егор Фирсов отметил, что угрозы Святогор активно рассылает с личного профиля, а также с аккаунтов своей сети ботов.

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Следующими жертвами душегуба могут стать люди

По словам Фирсова, Святогор – откровенный маньяк, который представляет угрозу для общества.

Мы это четко понимали. Поэтому и выходим на акцию, понимая, что следующими жертвами после животных могут стать люди,

– отметил активист.

Поэтому он призвал вмешаться в ситуацию нового министра внутренних дел Дениса Монастырского и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Соответствующие заявления им уже поданы.

Святогор наговорил себе на срок

Фирсов также подчеркнул, что запугивание со стороны живодера уже можно считать уголовным преступлением. Ведь он угрожает жизни и здоровью граждан.

"Предупреждаем, если еще один активист получит хоть одну угрозу – об извращенце Святогоре узнают не только в Украине, но и в мире... Мы не будем терпеть угрозы и наглость Святогора. За все свои поступки и слова надо будет отвечать", – подытожил активист, пообещав, что добьется, чтобы Святогор оказался за решеткой.

Кого догхантер выбрал себе в "жертвы"

В одном из комментариев в фейсбуке Святогор пригрозил, что активистку Евгению Прокопенко "неизвестные злоумышленники порежут строительным ножом". Таким образом он хочет сделать из женщины "заложницу", чтобы ее единомышленники тоже отказались от акций борьбы за права животных.



Сообщение Святогора с угрозами активисту / Скриншот Егора Фирсова

Главное об Алексее Святогоре:

Догхантера Святогора задержали 8 июня 2019 года, до этого он был в розыске.

По информации зоозащитников, он является наиболее жестоким убийцей животных, который лишил жизни более 500 живых существ.

Однако задержали его не за расправы, а из-за рекламу своих поступков и распространения материалов, пропагандирующих такую ​​деятельность.

Шевченковский суд 18 января оправдал Святогора, заявив, что в его действиях нет состава уголовного преступления.

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Текст публикации Егора Фирсова:

В прошлый раз я писал о жестоком убийце собак Алексее Святогоре. Безжалостно замучил тысячи хвостатых, давая им препарат, который вызывает судороги и впоследствии мучительную смерть.

Как и ожидалось, Алексей Святогор активно продолжил кампанию по запугиванию активистов. Теперь он пишет нам откровенные угрозы, не боясь делает это из своего личного аккаунта, а также с аккаунта ботов. Угрожает, что "неизвестные" злоумышленники порежут ножом, если продолжим ходить на акции.

Конечно, мы четко понимали, что имеем дело с откровенным маньяком, который представляет угрозу для общества. Именно поэтому мы и выходим на акцию, понимая, что следующими жертвами после животных – могут стать и люди.

Мы обращаемся с заявлениями в правоохранительные органы. К новому Министру внутренних дел – Денису Монастырскому, к Генпрокурору.

Подобные угрозы – это также уголовное преступление. Просим правоохранительные органы возбудить уголовные производства по факту угроз жизни и здоровью. А также взять это расследование под личный контроль.

Предупреждаем, если еще один активист получит хоть одну угрозу – об извращенце Святогоре узнают не только в Украине, но и в мире.

Мы будем рассылать релизы иностранными языками в мировые СМИ и в международные организации. То варварство, которое совершал и совершает Святогор и его безнаказанность – их точно шокирует!

Мы не будем терпеть угрозы и наглость Святогора. За все свои поступки и слова придется отвечать. Он наверняка привык, что его жертвы, беспомощные животные, не способны дать отпор. Но это не тот случай. На преступников ждет тюрьма и мы доведем это дело до конца.